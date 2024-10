Mafia, la sentenza “Kerkent” della Cassazione

Condividi

La Cassazione ha emesso sentenza nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Kerkent” nell’Agrigentino: definitive 14 condanne. Rinvio in Corte d’Appello per tre imputati.

A Palermo, al palazzo di giustizia, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, il 16 febbraio del 2021, a conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari, Fabio Pilato, ha sentenziato su 28 imputati nell’ambito dell’inchiesta antimafia nell’Agrigentino cosiddetta “Kerkent”, sostenuta dalla Dia, che ha sventato la presunta riorganizzazione della famiglia mafiosa di Agrigento. Poi il 13 febbraio del 2023 in Corte d’Appello, presieduta da Vittorio Anania, i giudici, dopo oltre 8 ore di camera di consiglio, hanno confermato 6 condanne, ne hanno ridotte 13, e hanno altrettanto confermato l’unica assoluzione, a favore del commerciante Salvatore Ganci, 49 anni, di Agrigento. Adesso la Cassazione ha confermato 14 condanne rendendole definitive, poi è stata annullata con rinvio la condanna a 8 anni di reclusione inflitta a Luca Siracusa, 45 anni, di Agrigento, e sono state annullate con rinvio le assoluzioni di Antonio Massimino e di Ganci, che si sarebbe rivolto a Massimino per castigare un cliente che lo avrebbe truffato pagandolo con un assegno a vuoto. Dunque:

Marco Davide Clemente, 30 anni, di Palermo, 9 anni e 2 mesi

Fabio Contino, 42 anni, di Agrigento, 8 anni

Sergio Cusumano, 58 anni, di Agrigento, 8 anni e 4 mesi

Alessio Di Nolfo, 35 anni, di Agrigento, 11 anni e 4 mesi

Eugenio Gibilaro, 56 anni, di Agrigento, 7 anni e 4 mesi

Domenico Mandaradoni, 32 anni, di Tropea, 4 anni

Antonio Messina, 63 anni, di Agrigento, 9 anni e 4 mesi

Giuseppe Messina, 64 anni, di Agrigento, 12 anni e 10 mesi

Liborio Militello, 55 anni, di Agrigento, 8 anni

Andrea Puntorno, 44 anni, di Agrigento, 4 anni

Calogero Rizzo, 50 anni, di Raffadali, 4 anni

Giuseppe Tornabene, 38 anni, di Agrigento, 8 anni e 4 mesi

Francesco Vetrano, 36 anni, di Agrigento, 16 anni e 1 mese.

Gregorio Niglia, 42 anni, di Tropea, 4 anni.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, hanno lavorato gli avvocati Giovanni Castronovo, Salvatore Pennica, Alfonso Neri, Daniele Re, Monica Malogioglio, Gisella Spataro e Giuseppina Ganci.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)