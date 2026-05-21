Mafia e droga: 26 arresti

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Maxi operazione antimafia e antidroga all’alba di oggi a Palermo della Squadra Mobile e dei Carabinieri del Ros coordinati dalla Procura: 26 arresti tra roccaforti dei clan mafiosi come Villagrazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia. Tra i venditori di droga anche un gruppo di albanesi a Roma. La cocaina sarebbe stata acquistata a circa 25.000 euro al chilo. A capo dell’organizzazione, che avrebbe importato ingenti quantitativi di droga anche tramite fornitori calabresi e campani, vi sarebbe stato Gabriele Paladino, figlio di Francesco e nipote dello storico uomo d’onore Salvatore Profeta, già condannato come esecutore materiale dell’omicidio di Salvatore “Mirko” Sciacchitano, commesso il 3 ottobre 2015 su ordine di Cosa nostra. Pedalino, direttamente dal carcere e con telefoni cellulari clandestini, avrebbe impartito ordini a soci in affari come Antonino La Mattina, Mario Mirko Brancato, Vincenzo Toscano, Giuseppe Orlando e Giuseppe Foti per la gestione dei traffici, della cassa comune e della rivendita periodica di quantitativi di stupefacente. Le indagini si sono protratte tra 2023 e 2025, con intercettazioni, riprese video, monitoraggio degli spostamenti degli indagati, controlli, perquisizioni, sequestri e arresti.

Angelo Ruopppolo (Teleacras)