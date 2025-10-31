“Mafia del Vallone”: condanne definitive per due agrigentini

Sono definitive le condanne di due agrigentini inquisiti nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Antico Vallone”, sostenuta dai Carabinieri contro le famiglie mafiose di Campofranco e dintorni. La sentenza di primo grado, emessa in abbreviato, non è stata impugnata da ampia parte degli imputati, che hanno beneficiato di conseguenza dello sconto di un sesto della pena. Inflitti 8 anni e 6 mesi a Vincenzo Spoto, 67anni, di Casteltermini, e 5 mesi e 10 giorni a Calogero La Greca, 43 anni, di Licata. Entrambi sono stati ritenuti contigui al boss di Campofranco, Angelo Schillaci, 63 anni, già condannato con sentenza definitiva a 23 anni di reclusione.
Notizie correlate
-
Nasce FIDA Agrigento: nuova rappresentanza provinciale dei dettaglianti alimentari di ConfcommercioCondividi Visualizzazioni 73 Ad Agrigento, presso la sede provinciale di Confcommercio, si è tenuta l’assemblea costitutiva...
-
Maxi furto in una tabaccheria a MenfiCondividi Visualizzazioni 105 A Menfi, in Via del serpente, ignoti ladri nottetempo hanno forzato un ingresso...
-
Assemblea sindacale congiunta per i dipendenti del Libero Consorzio che chiedono integrazione oraria e progressioniCondividi Visualizzazioni 250 Integrazione oraria full-time per i dipendenti a part-time, progressioni verticali in deroga e...