“Mafia del Vallone”: condanne definitive per due agrigentini

Redazione
Sono definitive le condanne di due agrigentini inquisiti nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Antico Vallone”, sostenuta dai Carabinieri contro le famiglie mafiose di Campofranco e dintorni. La sentenza di primo grado, emessa in abbreviato, non è stata impugnata da ampia parte degli imputati, che hanno beneficiato di conseguenza dello sconto di un sesto della pena. Inflitti 8 anni e 6 mesi a Vincenzo Spoto, 67anni, di Casteltermini, e 5 mesi e 10 giorni a Calogero La Greca, 43 anni, di Licata. Entrambi sono stati ritenuti contigui al boss di Campofranco, Angelo Schillaci, 63 anni, già condannato con sentenza definitiva a 23 anni di reclusione.

