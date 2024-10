Mafia, confische per 1.200.000 euro

Condividi

A Palermo i Carabinieri, su delega della Sezione misure di prevenzione del Tribunale, hanno eseguito due provvedimenti di confisca di beni irrevocabile a seguito di sentenza definitiva emessa dalla Corte d’Appello. I destinatari sono Girolamo Ciresi e Salvatore Fiorentino. A Ciresi, 76 anni, presunto esponente di rilievo della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, sono stati confiscati beni per circa 700.000 euro, tra 1 appartamento a Palermo, 1 villetta a Carini, un terreno con fabbricato a Carini e 8 rapporti bancari. A Fiorentino, 41 anni, presunto componente della famiglia mafiosa di Palermo Tommaso Natale, sono stati confiscati beni per 500.000 euro, tra 1 locale ufficio composto da 15 vani a Palermo, zona via Perpignano, 1 autovettura, e 1 rapporto bancario.