Mafia, confermate sei condanne per il tentativo di ricostituire la Cupola

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato, con alcune riduzioni di pena, sei condanne nei confronti di presunti appartenenti alla nuova Cupola di Cosa nostra, l’organismo di vertice che i boss avrebbero tentato di ricostituire nel 2018. Assolto invece l’ex consigliere comunale di Misilmeri Vincenzo Ganci, immediatamente scarcerato dopo che la difesa ha dimostrato che i passaggi di denaro contestati erano legati a debiti di gioco.
Confermati i 21 anni per Settimo Mineo, indicato come capo designato della nuova struttura mafiosa, oltre alle condanne per Massimo Mulè (11 anni e 4 mesi), Michele Rubino (10 anni e 8 mesi), Giovanni Salvatore Migliore (8 anni e 8 mesi), Domenico Nocilla (9 anni) e Maurizio Crinò (8 anni). Gli imputati dovranno inoltre risarcire le numerose parti civili costituite nel processo.
Angelo Ruoppolo (Teleacras)