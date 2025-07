“Mafia Agrigento – Porto Empedocle”: no a fermi, sì a misure cautelari in carcere

Condividi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zambino, non ricorrendo il pericolo di fuga non ha convalidato i 14 fermi di indiziato di delitto notificati dai Carabinieri lo scorso 10 luglio nell’ambito della terza operazione in sette mesi contro la presunta famiglia mafiosa di Agrigento, Villaseta e Porto Empedocle. Il giudice però ha condiviso l’impianto accusatorio e ha imposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti. Si tratta di:

James Burgio, 33 anni, di Porto Empedocle

Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento

Salvatore Carlino, 35 anni, di Canicattì

Antonino Crapa, 54 anni, di Favara

Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento

Vincenzo Iacono, 48 anni, di Agrigento

Gaetano Licata, 42 anni, di Agrigento

Salvatore Lombardo, 37 anni, di Agrigento

Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle

Salvatore Prestia, 45 anni, di Porto Empedocle (cognato del boss Gerlandino Messina)

Simone Sciortino, 23 anni, di Agrigento

Calogero Segretario, 30 anni, di Agrigento

Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento

Alessandro Calogero Trupia, 36 anni, di Agrigento.

Al vertice vi sarebbero stati gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia e i villasetani Pietro Capraro e Gaetano Licata.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)