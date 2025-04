Madre e sorella vessate: giudizio immediato per un empedoclino

Condividi

Visualizzazioni 149

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, accogliendo quanto proposto dal pubblico ministero, Maria Cifalinò, ha disposto il giudizio immediato a carico di un uomo di 29 anni di Porto Empedocle, imputato di avere maltrattato la madre e la sorella, insultandole e strattonandole con violenza, per ottenere denaro. Lui, adesso ristretto in carcere, le avrebbe anche accusate di avere assoldato un killer per ucciderlo. Le due donne lo hanno denunciato. Prima udienza il 22 settembre. Il giudice ha disposto inoltre l’esecuzione di una perizia psichiatrica.