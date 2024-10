Madre e due figli di Palma di Montechiaro investiti e uccisi

Condividi

In Germania, a Esslingen, a pochi chilometri da Stoccarda, Antonella Ribisi, 37 anni, originaria di Palma di Montechiaro, in cammino sul marciapiedi con i figli Gabriel e Alessio, diretti ad un allenamento di calcio, sono stati investiti e uccisi da un’automobilista, alla guida di un’Audi Q3, al quale, per cause da accertare, è sfuggito il controllo del mezzo. Il conducente si è poi schiantato contro una cabina elettrica. Lui, 54 anni, ricoverato in ospedale, è indagato di omicidio colposo. Indagini sono in corso al fine di ricostruire con esattezza quanto accaduto.