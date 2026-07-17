Maddalusa spacca il Comune, consiglieri MPA: “Sodano resta solo, perfino la sua maggioranza gli volta le spalle”

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I consiglieri comunali dell’Mpa Alonge, Vaccarello, Vullo e Settembrino hanno diramato oggi una nota stampa. Ecco il contenuto:

Quello che è accaduto nell’ultima seduta del Consiglio comunale non è un semplice episodio amministrativo. È un fatto politico di enorme portata che certifica, a poco più di un mese dall’insediamento, il primo vero terremoto nell’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sodano.

Al centro della vicenda c’è l’emergenza di contrada Maddalusa, dove decine di famiglie continuano a vivere una situazione ormai insostenibile, tra carenza d’acqua e servizi essenziali negati. Un’emergenza che attende risposte immediate e che, invece, sembra aver messo in luce le profonde crepe della maggioranza.

Durante il Consiglio comunale del 15 luglio, tutti i consiglieri del centrodestra hanno presentato una mozione con richieste precise e immediate: interventi urgenti per alleviare i disagi dei residenti e, soprattutto, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico degli enti locali.

Ma il dato destinato a lasciare il segno è un altro.

La mozione non è rimasta confinata ai banchi dell’opposizione. A sostenerla sono stati anche consiglieri appartenenti ai gruppi del Partito Democratico e di Controcorrente, cioè forze politiche che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco.

È qui che nasce il caso politico.

Se i consiglieri della maggioranza hanno condiviso quella mozione, significa che hanno ritenuto giuste e necessarie le richieste avanzate dal centrodestra. Se così è, appare evidente una distanza politica rispetto alla linea tenuta finora dal sindaco sulla questione Maddalusa.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: sulla vicenda più delicata affrontata dall’amministrazione in questo primo mese di governo, Michele Sodano sembra essere rimasto isolato. Non soltanto rispetto all’opposizione, ma anche rispetto a una parte di quella maggioranza che avrebbe dovuto rappresentare il suo principale sostegno politico.

È un segnale che non può essere liquidato come un incidente di percorso. Quando una mozione dell’opposizione viene condivisa e votata anche da chi sostiene il sindaco, il messaggio è inequivocabile: qualcosa nella macchina politica dell’amministrazione si è già incrinato.

Adesso il primo cittadino è chiamato a una scelta. Può continuare sulla strada fin qui percorsa, ignorando un Consiglio comunale che, di fatto, gli ha indicato una direzione diversa, oppure prendere atto del segnale arrivato dall’Aula e intervenire con gli strumenti che gli vengono richiesti per dare finalmente risposte ai cittadini di Maddalusa.

Perché oltre alle dinamiche politiche resta un dato incontrovertibile: mentre Palazzo dei Giganti discute, i residenti di Maddalusa continuano a vivere un’emergenza che non può più aspettare. E la politica sarà giudicata non dalle dichiarazioni, ma dalla capacità di trasformare gli impegni in fatti concreti.