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Un imponente servizio interforze è scattato questa mattina nel quartiere balneare di Maddalusa. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, affiancati dai tecnici di AICA, ARPA e ASP, hanno passato al setaccio diverse attività ricettive del territorio.

Nel mirino degli accertamenti B&B, case vacanze e alberghi. Un’operazione capillare che punta a verificare la regolarità delle strutture e il rispetto delle normative nei diversi ambiti di competenza degli enti coinvolti.

Maddalusa, negli ultimi mesi, è finita più volte al centro dell’attenzione pubblica per le polemiche legate all’abusivismo edilizio e alla cronica emergenza idrica che interessa il quartiere.

Il dispiegamento di uomini e mezzi testimonia l’attenzione delle istituzioni su una zona da tempo alle prese con criticità irrisolte. Resta da conoscere l’esito delle verifiche e se dagli accertamenti emergeranno irregolarità o provvedimenti a carico delle strutture controllate.