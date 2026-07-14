Maddalusa senz’acqua, l’Mpa critica il Comune di Agrigento

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Il gruppo consiliare del Movimento per l’Autonomia di Agrigento critica l’amministrazione comunale sulla gestione dell’emergenza idrica a Maddalusa, sollecitando interventi immediati per garantire il diritto all’acqua ai residenti. I consiglieri Ilaria Settembrino, Gerlando Alonge, Angelo Vaccarello e Marco Vullo sostengono che il dibattito si sia concentrato sull’abusivismo edilizio delle abitazioni della zona, trascurando il problema principale della mancanza di approvvigionamento idrico, che si protrae da maggio coinvolgendo circa duemila persone. L’Mpa intende conoscere le azioni intraprese dal Comune, il coinvolgimento degli enti sanitari e della Protezione civile, e invita il sindaco a utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per risolvere rapidamente la situazione.