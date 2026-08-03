Maddalusa senz’acqua e a rischio demolizioni: proposta una seduta straordinaria del Consiglio comunale

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Ad Agrigento si vivacizza la protesta a Maddalusa per la sospesa erogazione idrica e il timore delle demolizioni nella cosiddetta “Zona A”. Il consigliere comunale della Democrazia Cristiana Fabio Catania ha presentato un question time urgente chiedendo all’amministrazione risposte precise sulle soluzioni da adottare dopo il termine del servizio straordinario delle autobotti destinato ai residenti più fragili. Catania sollecita inoltre interventi per garantire l’acqua anche alle famiglie escluse dagli aiuti ma comunque prive del servizio, sottolineando che la zona non può essere considerata una periferia di serie B.

Nel frattempo sono state raccolte e consegnate al presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà 250 firme per chiedere una seduta straordinaria e aperta sull’emergenza. Residenti, sindacati e associazioni denunciano una condizione di grave disagio che dura da mesi e l’angoscia per il possibile abbattimento delle abitazioni. La decisione sulla convocazione del Consiglio spetterà ora alla conferenza dei capigruppo, che valuterà anche l’eventuale coinvolgimento dei rappresentanti politici regionali e nazionali.