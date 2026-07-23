Maddalusa, ospiti non registrati in un B&B: denunciato il titolare della struttura

Proseguono i controlli della Polizia sulle strutture ricettive del territorio agrigentino. Un’attività ispettiva della Digos della Questura di Agrigento ha portato alla denuncia del gestore di un bed & breakfast situato nella zona di Maddalusa.
Nel corso della verifica, gli agenti avrebbero riscontrato che il titolare, un quarantenne agrigentino, non aveva provveduto a comunicare alle autorità i dati relativi a quattro turisti ospitati nella struttura. Un adempimento obbligatorio previsto dalla normativa per consentire alle forze dell’ordine di avere un quadro aggiornato delle persone presenti nelle attività ricettive.
Per il mancato rispetto degli obblighi di legge è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.
L’operazione rientra nel programma di monitoraggio avviato dalla Questura per contrastare eventuali irregolarità nel settore turistico e ricettivo. Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane anche attraverso il controllo degli annunci pubblicati sui portali online dedicati agli affitti brevi, con l’obiettivo di individuare eventuali strutture abusive o prive delle necessarie autorizzazioni.
Gli investigatori invitano inoltre i cittadini a segnalare situazioni sospette per contribuire al contrasto delle attività non regolari.