Maddalusa, nessuna svolta dopo il vertice per l’emergenza idrica

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Il vertice in Prefettura tra Procura, Prefettura, Comune di Agrigento, Azienda sanitaria e Azienda idrica dei Comuni agrigentini non ha prodotto soluzioni per i circa duemila residenti di Maddalusa, che da circa due mesi sono privi del servizio idrico. La linea delle istituzioni è invariata: nessun approvvigionamento agli immobili abusivi. L’amministrazione comunale ha chiesto all’Azienda sanitaria l’elenco delle persone fragili che abitano nel quartiere, così da valutare eventuali situazioni di emergenza a cui rimediare con autobotti. Il sindaco Michele Sodano ha definito la vicenda una situazione “paradossale”, che affonda le radici in oltre sessant’anni di irregolarità, sottolineando la necessità di un confronto con Prefettura, Procura e forze dell’ordine per individuare un percorso che tuteli i soggetti più vulnerabili.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)