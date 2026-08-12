Maddalusa, auto in frantumi e furto nella notte: depredata la vettura del consigliere Costantino Ciulla

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Brutta sorpresa al risveglio per Costantino Ciulla, consigliere comunale ed ex assessore alla Cultura del Comune di Agrigento . La sua autovettura, lasciata in sosta nella nota zona balneare di Maddalusa, è stata presa di mira dai ladri nel corso della notte, riportando danni ingenti e subendo il furto di effetti personali .

Secondo quanto ricostruito, il veicolo era stato posteggiato in prossimità della spiaggia in occasione di una sosta notturna nella località costiera . Al momento di riprendere l’automobile, il proprietario ha constatato l’effrazione: uno degli sportelli è stato forzato per consentire l’accesso all’abitacolo, dove i malviventi hanno rovistato a fondo alla ricerca di oggetti di valore . All’interno della vettura si trovava un borsello contenente circa 200 euro in contanti e un mazzo di chiavi, che sono stati trafugati .

Informati dell’accaduto, i carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti per raccogliere la denuncia formale presentata dal consigliere e hanno avviato le indagini di rito . Gli investigatori stanno esaminando la dinamica dell’episodio per risalire all’identità dei responsabili dell’effrazione e del furto, in un’area che durante la stagione estiva registra un afflusso considerevole di bagnanti e visitatori.