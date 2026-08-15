Macabro ritrovamento a Raffadali: cranio di animale davanti alla porta di una pensionata

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Un episodio dai contorni inquietanti è al centro delle indagini dei carabinieri a Raffadali. Una pensionata ha trovato un cranio di animale abbandonato proprio davanti all’ingresso della propria abitazione.

La donna, sorpresa e preoccupata per quanto accaduto, ha immediatamente richiesto l’intervento dei militari della locale stazione. I carabinieri si sono recati sul posto e hanno effettuato i primi accertamenti, avviando le verifiche necessarie per capire da dove provenga il cranio e, soprattutto, chi possa averlo lasciato davanti alla porta.

L’attenzione degli investigatori si starebbe concentrando anche sulla situazione familiare della pensionata. Secondo una prima ricostruzione, infatti, all’interno dello stesso stabile ci sarebbero stati contrasti tra la donna e un parente con il quale condivide l’abitazione.

Non viene però esclusa alcuna pista e, allo stato attuale, non ci sono elementi sufficienti per attribuire il gesto a una persona precisa. L’ipotesi di un collegamento con le tensioni familiari resta dunque oggetto di verifica.

I carabinieri stanno raccogliendo informazioni e ricostruendo i rapporti tra le persone che vivono nello stabile, cercando di stabilire se il macabro ritrovamento possa rappresentare un gesto intimidatorio oppure se abbia un’altra origine.

Un episodio singolare che ha inevitabilmente destato apprensione nella zona e sul quale gli investigatori intendono fare piena luce.