Macabro ritrovamento a Lampedusa, corpo senza vita a Cala Francese: si indaga

Un corpo senza vita, presumibilmente appartenente a un migrante, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggetta di Cala Francese, a Lampedusa, davanti all’ex villa di Silvio Berlusconi. La scoperta è stata fatta da alcuni cittadini che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza di Lampedusa, insieme ai vigili del fuoco. Successivamente è giunta anche la polizia scientifica della Questura di Agrigento per effettuare i rilievi necessari. Il corpo si trovava ancora in mare, galleggiante e incastrato tra la posidonia, ed è stato recuperato dagli uomini dei vigili del fuoco dell’isola.

La salma è apparsa in avanzato stato di decomposizione ed era priva di testa, una condizione che rende particolarmente complessa l’identificazione. Dopo il recupero, il cadavere è stato trasferito presso la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’ispezione cadaverica.

Gli inquirenti non escludono che il corpo possa appartenere a una persona dispersa durante una delle traversate nel Mediterraneo centrale, un fenomeno purtroppo ricorrente nelle acque che circondano Lampedusa. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte e risalire all’identità della vittima.