Ma quale Centro Destra unito per Firetto? Agrigentini, non illudetevi, ancora tutto è in alto mare

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Ad Agrigento si consuma, ancora una volta, uno spettacolo politico che sfiora il grottesco. Altro che strategia, altro che visione: qui siamo davanti a un caos senza forma, a un centrodestra che sembra incapace persino di riconoscersi allo specchio.

L’idea di un’alleanza tra centro e centrodestra, sbandierata come possibile svolta, appare per quello che è: fragile, improbabile, quasi fantasiosa. Non c’è chiarezza, non c’è coerenza, non c’è una linea. E soprattutto, non c’è una guida. Il caso di Lillo Firetto è emblematico: una figura che molti elettori non riescono minimamente a collocare nel perimetro del centrodestra, e che infatti non è stata realmente scelta, né condivisa, né difesa con convinzione.

Il risultato? Discussioni infinite, trattative opache, posizioni che cambiano da un giorno all’altro. Un “bailamme” continuo che non produce nulla se non disorientamento. E mentre i vertici litigano, si contraddicono e si muovono in ordine sparso, gli elettori restano lì, sospesi, confusi, incapaci di capire cosa stia davvero succedendo e, soprattutto, a chi affidarsi.

Il problema non è solo politico. È culturale. È il sintomo di una classe dirigente che sembra vivere fuori dalla realtà, incapace di comprendere il momento e la responsabilità che ha davanti. Perché qui non si tratta solo di vincere o perdere un’elezione: si tratta di dare una direzione a una città che da troppo tempo naviga a vista.

E invece no. Si preferisce continuare con giochi di potere, equilibrismi, accordi di facciata. Si parla di unità, ma è un’unità finta, costruita per salvare le apparenze, per “buttare profumo negli occhi” all’opinione pubblica. Dietro quella facciata, però, non c’è sostanza. Non c’è un progetto. Non c’è verità.

E il tempo stringe. Il voto è alle porte, ma tutto è ancora incredibilmente in alto mare. Una situazione che rasenta l’assurdo e che, purtroppo, sembra potersi verificare solo ad Agrigento.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: cosa succederà nei prossimi giorni? Arriverà davvero un chiarimento? Si vedrà finalmente un centrodestra unito, nel senso autentico del termine? Oppure assisteremo all’ennesima operazione di facciata, buona solo per guadagnare tempo e confondere ancora di più gli elettori?

Agrigento merita risposte. Non slogan, non teatrini, non accordi improvvisati. Merita serietà, trasparenza e rispetto. Tutto ciò che, oggi, sembra drammaticamente mancare.