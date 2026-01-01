Lutto nel mondo dell’avvocatura: Favara perde il suo “principe del foro”, l’avvocato Salvatore Re

Condividi

Con la scomparsa dell’avvocato Salvatore Re, Favara e l’intero territorio agrigentino perdono una delle figure più autorevoli, rispettate e amate della storia forense locale. Aveva 86 anni ed è stato, fino all’ultimo, simbolo di rigore professionale, cultura giuridica e profonda umanità.

Definito da colleghi e addetti ai lavori il principe del foro, Salvatore Re non era soltanto un avvocato di straordinaria abilità tecnica, ma un maestro del diritto capace di coniugare competenza, intuito e una rara eleganza morale. Penalista di fama, difficilmente conosceva la sconfitta in aula: ogni causa era per lui una sfida da affrontare con studio meticoloso, strategia raffinata e rispetto assoluto per la giustizia.

Nel corso di una carriera lunga e prestigiosa, Re ha esercitato soprattutto nel diritto penale, distinguendosi anche nel diritto civile e nel diritto del lavoro, lasciando un’impronta profonda nel modo stesso di intendere la professione forense. Era un avvocato che non alzava mai la voce, ma riusciva a imporsi con la forza delle argomentazioni, con la lucidità del ragionamento e con una preparazione che non ammetteva repliche.

Uomo di grande spessore umano, Salvatore Re era conosciuto per il suo sorriso discreto, per la disponibilità verso tutti e per l’affetto sincero riservato alle nuove generazioni, comprese quelle giornalistiche. Per i giovani era un punto di riferimento, un esempio di stile e correttezza, un uomo capace di insegnare senza mai ostentare il proprio sapere.

Attento e scrupoloso osservatore della realtà, Re possedeva una visione ampia e profonda della società, del diritto e delle persone. Credeva nella funzione etica dell’avvocatura e ha incarnato, per decenni, il ruolo dell’avvocato come difensore dei diritti e della dignità umana, prima ancora che delle cause.

La sua vita è stata segnata, nel marzo del 2023, da una tragedia personale devastante: la perdita del figlio Vincenzo, scomparso improvvisamente all’età di 49 anni durante una partita di calcetto a San Leone. Un dolore immenso affrontato con la stessa dignità e riservatezza che hanno sempre contraddistinto il suo carattere. Peccato che il suo decorso verso la morte lo ha fatto assolutamente da solo, catapultato in una casa di riposo, lontano dalla propria famiglia, anche se il figlio Daniele ha cercato con amorevolezza di colmare questo vuoto familiare nel migliore dei modi, garantendo una presenza costante. Lascia il figlio Daniele, anch’egli avvocato, a testimonianza di una passione per il diritto trasmessa come un’eredità morale e professionale.

Ci onoriamo di avere consegnato il premio speciale Sipario d’oro appena due anni addietro. Quello fu l’ultimo momento di lucidità del “Principe del Foro”. Era felice, contento, raggiante. E seppur malato, da quel palco, tenne una “lectio” di pregevole fattura. Poi il lento e inesorabile declino verso la morte, avvenuta oggi.

I funerali dell’avvocato Salvatore Re si terranno sabato 3 al cimitero di Favara. Sarà l’ultimo saluto a un uomo che ha fatto dell’avvocatura una missione e che lascia un vuoto incolmabile nel foro, nella città e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Favara e Agrigento oggi non perdono soltanto un grande avvocato, ma un esempio di vita, di professionalità e di umanità.

Il Direttore Lelio Castaldo e tutto lo staff di sicilia24h.it si uniscono al dolore del figlio Daniele.