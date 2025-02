Condividi

Lutto in casa di Lello Analfino ad Agrigento. E’ morto il padre, Nenè, imprenditore edile. Lo stesso Lello, tra i cantautori più apprezzati in Sicilia e non solo, leader del celebre gruppo “Tinturia”, ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook, che ritrae il padre e la madre, già defunta, sorridenti insieme.

A Lello, alla famiglia, vivissime condoglianze da parte degli editori e dello staff di sicilia24h.it.