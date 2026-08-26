Lutto ad Agrigento, è morto Calogero “Lillo” Alaimo: aveva 63 anni

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Lutto ad Agrigento per la scomparsa di Calogero Alaimo, 63 anni, conosciuto affettuosamente come “Lillo”. La notizia della sua morte è arrivata nelle scorse ore, al termine di un periodo particolarmente difficile durante il quale aveva combattuto contro un grave problema di salute.

Originario e molto conosciuto nell’Agrigentino, Alaimo aveva lavorato per l’impresa edile Grassadonio prima di trasferirsi a Milano per ragioni professionali. Nel capoluogo lombardo aveva svolto l’attività di ragioniere presso la Opera Cardinal Ferrari, dove era stimato per le sue qualità umane e professionali.

Lillo era anche cognato dell’editore di Report Sicilia, Giuseppe Di Rosa, essendo fratello di Rosalba Alaimo.

La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Mariella Seddio e i figli Pietro e Gabriele, insieme ai familiari, agli amici e alle numerose persone che lo conoscevano e ne apprezzavano la cordialità.

Per diverse settimane ha affrontato la malattia con determinazione, sostenuto dall’affetto dei suoi cari e dalle cure dei sanitari. Purtroppo, nonostante gli sforzi, le sue condizioni non gli hanno consentito di superare il difficile momento.

Nelle prossime ore saranno rese note le modalità e gli orari dei funerali e della sepoltura. Con la morte di “Lillo” se ne va una persona conosciuta e apprezzata ben oltre i confini di Agrigento.