L’urologo siciliano Angelo Territo presenta per la prima volta a Londra la tecnica innovativa ed emergente per il trattamento conservativo dei tumori del tratto urinario superiore

Condividi

Visualizzazioni 189

Angelo Territo, urologo siciliano originario di Licata (AG), al Congresso Europeo di Urologia di Londra ha presentato la nuova frontiera nel trattamento conservativo dei tumori del tratto urinario superiore: l’impiego di un nuovo laser a olmio.

“Questa tecnologia – spiega lo specialista che già da anni lavora presso il prestigioso ospedale universitario Fundació Puigvert a Barcellona – permette interventi poco invasivi per rimuovere le lesioni tumorali, con l’obiettivo di evitare l’asportazione del rene e dell’uretere. I dati presentati mostrano risultati molto promettenti, con buoni livelli di efficacia e sicurezza. Allo stesso tempo emerge quanto l’esperienza dello specialista e la precisione nell’esecuzione dell’intervento facciano la differenza nei risultati”.

Il dottor Territo, urologo e andrologo, ha descritto nel dettaglio la tecnica e le sue applicazioni cliniche.

Data la sua consolidata esperienza internazionale sia chirurgica che accademica, è attualmente considerato tra i piu importanti esperti al mondo nell’utilizzo dei laser nel trattamento dei tumori uroteliali dell’alta via urinaria. Quello che in gergo si definisce “opinion leader”.

L’urologo siciliano, da anni, lavora presso il prestigioso ospedale universitario Fundació Puigvert a Barcellona (Spagna), centro all’avanguardia a livello internazionale nei campi dell’urologia, della nefrologia e dell’andrologia, punto di riferimento per innovazione, ricerca e formazione specialistica.

“Questi sviluppi – conclude lo specialista – aprono nuove prospettive verso cure sempre più personalizzate e meno aggressive, migliorando la qualità di vita dei pazienti”.