Lupi e Pisano: “Aeroporto in dirittura d’arrivo”

“Stiamo all’ultima fase, quella del completamento della consegna dei documenti necessari al Mit, che porterà finalmente all’apertura dell’aeroporto di Agrigento, un iter cominciato con l’inserimento dell’opera nel dl Sud grazie all’iniziativa politica di Noi Moderati. Un passo fondamentale per il territorio agrigentino, che colmerà il gap infrastrutturale finora esistente con le altre province siciliane e con il resto del Paese. Era quello che serviva, dopo decenni di immobilismo. Lavoreremo insieme nei prossimi mesi in Parlamento per raggiungere questo importante obiettivo “

Così in una nota congiunta il presidente di Noi Moderati ed ex ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi e l’on. Calogero Pisano.