L’ultima stagione del Palermo in Serie A, in attesa del prossimo assalto

Quando si parla di Palermo e Serie A, il pensiero vola subito ai colori accesi del Barbera, alle stagioni in cui il club rosanero si permetteva il lusso di far innamorare anche chi non era tifoso. Ma quell’ultima stagione nella massima serie, la 2016/2017, ha lasciato un segno diverso, più amaro, ma necessario per comprendere la lunga strada che la squadra siciliana ha intrapreso per tentare oggi, con Filippo Inzaghi in panchina, di tornare in alto.

2016-17: l’ultima Serie A tra sofferenze e ricordi

Il Palermo si presentò all’inizio del campionato con la consapevolezza di dover lottare per la salvezza, in un contesto già fragile a livello societario. I continui cambi in panchina (ben quattro allenatori in stagione, da Ballardini a Corini, da De Zerbi a Bortoluzzi) raccontarono una confusione gestionale che si rifletteva sul campo, con una squadra che faticava a trovare una propria identità.

Il clima al Barbera era pesante, ma non mancavano sprazzi di orgoglio. Tra questi, l’inatteso 4-3 al Genoa, una delle rare vittorie che accesero per un momento la speranza, o il gol di Nestorovski che, con 11 reti stagionali, cercò di tenere a galla la barca. Ma erano più frequenti le sconfitte, le difese che crollavano nei minuti finali, le rimonte subite che lasciavano un senso di impotenza. Il Palermo concluse al penultimo posto con 26 punti, retrocedendo insieme a Pescara ed Empoli.

Fu l’ultimo atto di un ciclo che, solo pochi anni prima, aveva portato i rosanero a sfiorare l’Europa, con campioni come Pastore, Cavani e Dybala a vestire quella maglia. La retrocessione del 2017 aprì la porta a un lungo periodo di difficoltà economiche e ripartenze, con la squadra che di lì a poco avrebbe vissuto l’esclusione dai campionati professionistici e una ripartenza dai dilettanti, seguita dall’approdo in Serie B.

Dal passato al presente: Palermo sogna con Inzaghi

Dopo anni di ricostruzione, il Palermo si affaccia oggi a un nuovo inizio. L’arrivo di Filippo Inzaghi, allenatore abituato a battaglie promozione, rappresenta un segnale di ambizione concreta per una piazza che ha fame di Serie A. Inzaghi, reduce da esperienze di rilievo in cadetteria, porta con sé la mentalità vincente che serviva a un ambiente pronto a riaccendere la speranza.

La proprietà del City Football Group, che negli ultimi anni ha investito sul club migliorando strutture e prospettive, sostiene questo progetto con pazienza e programmazione. La tifoseria, che non ha mai smesso di sostenere la squadra neanche nei momenti più bui, avverte che questa può essere la stagione della svolta.

Il Palermo e la voglia di tornare in alto

Ormai tempo fa, il Palermo ha vissuto il suo ultimo anno in Serie A come un monito su cosa significhi perdere la categoria, ma anche come un punto da cui ripartire. Oggi, la squadra si prepara a una nuova stagione di Serie B con l’obiettivo chiaro di competere fino in fondo, sapendo che la strada per la promozione è lunga e complessa.

Inzaghi sarà il simbolo di questo tentativo, cercando di ricostruire, un mattone alla volta, l’identità di un Palermo che vuole tornare a respirare l’aria della Serie A non solo per rivivere i ricordi, ma per scrivere un nuovo capitolo di storia calcistica siciliana. E quando i rosanero torneranno, vorranno farlo da protagonisti, con la stessa passione che non ha mai smesso di riempire il Barbera, sognando un ritorno dove il Palermo merita di stare.