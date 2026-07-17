Luigi Salvaggio temporaneamente al posto di Gallo all’Ars

Redazione
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In applicazione della legge Severino, a seguito dell’arresto ai domiciliari sarà temporaneamente sospeso il deputato regionale Riccardo Gallo. La sospensione sarà effettiva nel periodo di permanenza della misura dei domiciliari, cessata la quale il parlamentare rientrerà in Assemblea. Adesso al suo posto subentra Luigi Salvaggio, 48 anni, di Canicattì, primo dei non eletti alle scorse elezioni Regionali.

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