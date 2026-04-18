Luigi Gentile si candida a sindaco: “Serve coraggio e concretezza”

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Al servizio della città con coraggio e concretezza: “La nostra città non ha bisogno di ordinaria amministrazione, ma di una visione coraggiosa e di una guida che sappia decidere”. Con queste parole Luigi Gentile annuncia ufficialmente la candidatura alle prossime elezioni che continua: “

“Non è più il tempo delle attese, è il tempo dell’azione”. Con queste parole Luigi Gentile rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la propria discesa in campo per le prossime consultazioni elettorali. Una sfida che nasce dalla volontà di mettere al centro dell’agenda politica la dignità del territorio, il decoro urbano e il rispetto per chi, ogni giorno, lavora per la nostra comunità.

Nella convinzione di come la buona amministrazione possa cambiare il volto dei servizi essenziali Luigi Gentile rilancia una visione di città basata su tre pilastri fondamentali: efficienza, ascolto e legalità.

“Mi candido perché credo che Agrigento meriti una gestione che non lasci indietro nessuno,” – dichiara Luigi Gentile – trenta giorni sono un tempo breve per una campagna elettorale, ma sono un tempo lunghissimo per chi ha le idee chiare e la voglia di lavorare sodo. La mia non sarà una campagna fatta di promesse irrealizzabili, ma di impegni precisi, come quello già dimostrato con i fatti nella mia attività professionale e politica alla Regione .”

Nei prossimi giorni verrà ufficialmente presentata la candidatura con le forze politiche e civiche a sostegno. Il programma, sintetico e orientato ai risultati immediati, punterà sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune, sul decoro dei quartieri e sulla trasparenza

“Non mi interessa celebrare i piccoli passi. Il mio impegno è per il salto di qualità che Agrigento attende da troppo tempo,” continua il candidato. “Dobbiamo restituire orgoglio ai cittadini e dignità a chi lavora per questa terra. La mia candidatura è un impegno con la città , con ogni singo