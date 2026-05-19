Luigi Gentile nella lista degli “impresentabili” dell’Antimafia: processo ancora in corso ad Agrigento

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La Commissione parlamentare Antimafia ha inserito anche Luigi Gentile nell’elenco dei candidati considerati “impresentabili” in vista delle elezioni amministrative. In tutta Italia sono 28 i nomi segnalati sulla base del codice di autoregolamentazione adottato dai partiti.

L’elenco è stato illustrato durante i lavori della commissione dalla presidente Chiara Colosimo. Si tratta però di una valutazione esclusivamente politica e non di una decisione con effetti giuridici: il codice utilizzato dalla commissione applica criteri più severi rispetto alla normativa vigente, includendo anche procedimenti ancora pendenti o condanne non definitive.

Secondo quanto riportato negli allegati della seduta, Gentile è coinvolto in un procedimento per bancarotta fraudolenta davanti al tribunale di Agrigento. Il rinvio a giudizio risale al 12 marzo 2021 e il processo si trova ancora nella fase dibattimentale. La prossima udienza è stata fissata per il 21 maggio 2026.

Per la Commissione Antimafia, la candidatura rientrerebbe quindi tra i casi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione dei partiti.

Tra i nomi segnalati in Sicilia figurano anche alcuni candidati alle amministrative di Randazzo: Alfio Pillera, Gianluca Giuseppe Anzalone e Concetta Carla Luisa Foti.

La commissione ha precisato che l’inserimento nella lista degli “impresentabili” non equivale a una dichiarazione di colpevolezza definitiva né comporta l’esclusione automatica dalle elezioni, ma rappresenta una valutazione legata all’opportunità politica delle candidature.