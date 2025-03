L’Udc nomina il responsabile in Sicilia delle politiche economiche

Condividi

Il coordinatore politico dell’Udc in Sicilia, Decio Terrana, ha nominato responsabile regionale per le politiche economiche e finanziarie dell’Udc in Sicilia, Ugo Tagliareni, dottore commercialista e revisore legale di Bagheria, con studio professionale a Palermo, con ampia esperienza nella gestione aziendale amministrativa, contabile e fiscale, e come amministratore giudiziario. Terrana afferma: “Stiamo investendo su professionalità di spessore in tutto il territorio siciliano, e con la nomina del dottor Tagliareni andiamo a investire su un settore, quello economico, da sempre in difficoltà nel territorio siciliano. Sono certo che il neo responsabile regionale sarà fondamentale nella crescita del nostro partito, con proposte dedicate a migliorare la situazione economica e finanziaria della nostra regione”.