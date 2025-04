Lucca Sicula, tagliate 65 piante di arancio

Condividi

In provincia di Agrigento, a Lucca Sicula, in un appezzamento di terreno in contrada Salina, mani ignote hanno tagliato 65 piante di arancio. Il proprietario ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. E’ stata informata la Procura della Repubblica di Sciacca, che ha avviato le indagini. Quanto commesso sarà stato ad opera di più persone, essendo difficile che una soltanto sia stata in grado da sola di provocare il maxi danneggiamento.