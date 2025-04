Lucca Sicula, attentato “agricolo”

Condividi

In provincia di Agrigento, a Lucca Sicula, in contrada Giacato, ignote mani hanno tagliato una decina di alberi d’ulivo in un appezzamento di terreno. Il proprietario, un uomo di 48 anni, accortosi di quanto accaduto, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Il danno ammonterebbe a circa 1000 euro, non coperto da assicurazione. Lo scorso 12 aprile, ancora a Lucca Sicula, sono state rase al suolo 65 piante di arancio in un appezzamento di terreno in contrada Salina.