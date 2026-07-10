Luca Potenza è incontenibile: trionfo ad Aversa, EgoGreen festeggia il suo campione

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Un’altra impresa, un’altra coppa alzata al cielo. Il momento d’oro di Luca Potenza continua e questa volta porta la firma del 5° Trofeo StringLab, prestigioso torneo Open con un montepremi di 11 mila euro disputato ad Aversa, in provincia di Caserta.

Il tennista, sostenuto da EgoGreen, ha regalato una prestazione semplicemente impeccabile, dominando la finale contro Fabrizio Osti. Il punteggio finale, un perentorio 6-1, 6-1, racconta meglio di qualsiasi parola la superiorità espressa in campo e lo straordinario stato di forma dell’atleta.

Una vittoria costruita con talento, sacrificio, disciplina e determinazione, qualità che stanno consentendo a Luca Potenza di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama tennistico nazionale. Ogni incontro conferma una crescita costante, frutto di un lavoro quotidiano fatto di impegno e passione.

Grande la soddisfazione anche in casa EgoGreen, che accompagna con orgoglio il percorso sportivo del giovane campione. L’azienda vede in Potenza un perfetto interprete dei valori che da sempre la contraddistinguono: impegno, costanza, spirito di squadra e voglia di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Il successo conquistato ad Aversa rappresenta molto più di un semplice titolo. È la conferma del valore di un atleta che continua a stupire e che guarda già ai prossimi appuntamenti con la determinazione di chi non vuole fermarsi.

Per EgoGreen, celebrare questa vittoria significa condividere un percorso fatto di sacrifici, successi ed emozioni. E dopo questo ennesimo trionfo, l’augurio è uno solo: che sia soltanto un’altra tappa di una carriera ricca di soddisfazioni.