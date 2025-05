Condividi

In provincia di Agrigento, a Castrofilippo, mercoledì 21 maggio, in viale Bonfiglio, alle ore 21, nell’ambito della Festa di Santa Rita 2025, sarà in concerto Loredana Errore, appena reduce dal successo, accanto a Marco Masini, nel programma Rai “Ora o mai più”.

A presentare l’evento sarà il noto conduttore siciliano Riccardo Gaz.