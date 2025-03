L’Ordine degli Ingegneri si congratula con il Prof. Ing. Dario Lo Bosco, nominato Amministratore Delegato di Italferr.

Condividi

Visualizzazioni 151

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento esprime grande soddisfazione per la recente nomina del Prof. Ing. Dario Lo Bosco ad Amministratore Delegato di Italferr, la società di servizi d’ingegneria dei trasporti tradizionali, ad alta velocità e metropolitani che si occupa di progettazione, direzione e supervisione lavori, realizzazione delle gare d’appalto e attività di project management per grandi investimenti infrastrutturali del Gruppo FS Italiane.

A nome dell’intero Consiglio dell’Ordine desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni per l’importante nomina al collega Prof. Ing. Lo Bosco, in precedenza Presidente di RFI.

Essa rappresenta un significativo attestato di stima e fiducia nelle competenze tecniche di un nostro iscritto che con il suo bagaglio di esperienza e continuerà ad offrire un contributo prezioso a beneficio del campo dei trasporti e delle infrastrutture italiane.

La sua nomina è motivo di orgoglio non solo per il nostro Ordine, ma per l’intera comunità agrigentina e testimonia ancora una volta l’elevato livello di preparazione e professionalità che caratterizza i nostri iscritti.

I migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante sfida vanno al Prof. Ing. Dario Lo Bosco che sarà anche tra i relatori del Convegno “Le infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte sullo stretto di Messina: la Sicilia Porta d’Europa sul Mediterraneo”, che si svolgerà il prossimo 21 marzo, presso il Teatro Pirandello, in occasione di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.