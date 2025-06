L’Ordine degli Architetti: “L’aeroporto di Agrigento sia mantenuto come priorità”

Condividi

L’Ordine degli Architetti di Agrigento apprezza che la recente elezione del presidente Giuseppe Pendolino abbia restituito una guida stabile alla Provincia, soprattutto in termini di politiche infrastrutturali. A tal proposito il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, afferma: “L’aeroporto sia mantenuto come priorità, nella Piana di Licata. Poi vi è la Gela – Castelvetrano, utile a collegare il territorio agrigentino all’anello autostradale regionale, anche se l’opera non rientra tra le competenze della Provincia ma dello Stato. Altri lavori, come il potenziamento dei porti e l’alta velocità ferroviaria, sono collegati alla costruzione del ponte sullo Stretto. L’aeroporto invece non ha bisogno di infrastrutture complementari. Occorre, oltre il supporto tecnico già ampiamente prestato, anche l’impegno politico locale, e quindi anche del nuovo corso dell’ente Provincia.”