L’on. Riccardo Gallo nuovo segretario provinciale di Forza Italia

L’on. Riccardo Gallo, nel corso di un congresso che si è tenuto questa mattina a Porto Empedocle, è stato eletto per acclamazione nuovo segretario provinciale di Forza Italia.

Gallo prende il posto dell’on. Margherita La Rocca Ruvolo, dimissionaria dalla segreteria provinciale a causa dei molteplici impegni lavorativi che affronta, primo fra tutti la guida dell’amministrazione comunale di Montevago.

L’on. Ruvolo nel corso del suo mandato provinciale ha lasciato il segno; ha ben lavorato, ha investito in prima persone le problematiche sociali delle quali il partito di Berlusconi si è interessato e soprattutto è stata capace di far aumentare considerevolmente il numero degli iscritti a Forza Italia in tutta la provincia agrigentina.

Al congresso sono intervenuti il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, Stefano Pellegrino capogruppo di Forza Italia all’Ars, gli onorevoli La Rocca Ruvolo, Gallo e Mancuso.