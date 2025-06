L’on. Pisano riconfermato nella Commissione Politiche europee

Condividi

Il deputato nazionale agrigentino, Calogero Pisano, è stato riconfermato componente e segretario della Commissione parlamentare permanente sulle politiche dell’Unione europea, in particolare sulla gestione delle risorse del Pnrr. Pisano commenta: “Ringrazio sinceramente i colleghi per la fiducia che hanno voluto nuovamente accordarmi. Questo incarico rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e una responsabilità che intendo continuare ad onorare con serietà, passione e spirito di servizio. La Commissione è un osservatorio privilegiato per orientare le scelte che incideranno concretamente sullo sviluppo del nostro Paese e dei nostri territori, a partire dalla provincia di Agrigento, oltre ad essere un organo fondamentale nella gestione delle risorse del Pnrr”.