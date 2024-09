L’on. Pisano al G7 Agricoltura e Pesca: “Una vetrina mondiale per i due comparti. In Sicilia non abbiamo nulla da invidiare a nessuno”

Condividi

Visualizzazioni 90

G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa, Pisano: “Occasione straordinaria per il settore agroalimentare“

In questi giorni Ortigia è il palcoscenico del G7 Agricoltura e Pesca, un evento di rilevanza internazionale che vede la partecipazione dei Ministri dell’Agricoltura dei Paesi del G7, insieme a rappresentanti di istituzioni europee e africane.

La manifestazione, fortemente voluta in Sicilia dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, si propone di affrontare temi cruciali come la sostenibilità, l’innovazione e il rilancio del settore agroalimentare.

Ad Ortigia è intervenuto anche il deputato agrigentino Calogero Pisano che ha commentato: “Il G7 Agricoltura e Pesca rappresenta una vetrina straordinaria per il settore agroalimentare italiano e siciliano. Una occasione di confronto per discutere del rilancio di un comparto che, con le sue eccellenze, rappresenta una colonna fondamentale dell’intera economia del nostro paese. Avere avuto la possibilità di far svolgere in Sicilia questo importante evento sta a significare, ancora una volta, l’interesse del Governo Meloni verso la nostra isola che di eccellenze agricole è di pesca, non ha da invidiare niente al mondo intero”.