L’omicidio a Ribera lo scorso 10 febbraio: un arresto

Svolta nell’ambito delle indagini avviate a seguito dell’omicidio a Ribera lo scorso 10 febbraio di Mahjoub Aymen, 31 anni, immigrato dalla Tunisia, ferito mortalmente da almeno due colpi di pistola sparati da un’automobile in transito in via Buoni Amici, innanzi ad un bar. I Carabinieri hanno arrestato un riberese di 51 anni. A suo carico ricorrerebbero gravi indizi di colpevolezza per i quali la Procura di Sciacca, in accordo con il Tribunale, ha ravvisato l’esigenza cautelare in carcere. Determinante sarebbe stato quanto emerso dai video tratti dai sistemi di video sorveglianza nella zona del delitto, a ridosso del Municipio.