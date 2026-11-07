Lombardo: “Sosterremo la ricandidatura di Schifani”

Il Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo si schiera a sostegno della ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana. A confermare la posizione del MpA è stato lo stesso Lombardo durante un incontro a Gela con il gruppo territoriale del partito. “L’Mpa è nel centrodestra e sosterrà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione”, ha dichiarato Lombardo, sottolineando che Schifani ha già manifestato la volontà di ricandidarsi e che il movimento è disponibile a proseguire il percorso politico al suo fianco. Il leader autonomista non ha tuttavia escluso la possibilità di valutare candidature alternative, precisando che eventuali altre soluzioni dovranno raccogliere un adeguato apprezzamento.
Notizie correlate
-
Ubriaco e positivo alla cocaina provoca un incidente con feriti: denunciatoCondividi Visualizzazioni 83 Aveva un tasso alcolemico di 2,46 grammi per litro ed era positivo alla...
-
Incendio al carro di Santa Rosalia a Palermo, denunciato un 61enne: individuato il presunto responsabileCondividi Visualizzazioni 117 Un gesto che ha suscitato indignazione nella comunità palermitana. Le fiamme avevano danneggiato...
-
Il perchè dei domiciliari ad Armao, Matta e ZanclaCondividi Visualizzazioni 139 Inchiesta “Armao e corruzione”: tre misure cautelari disposte dal Tribunale dopo gli interrogatori...