Lombardo: “Sosterremo la ricandidatura di Schifani”

Redazione
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Il Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo si schiera a sostegno della ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana. A confermare la posizione del MpA è stato lo stesso Lombardo durante un incontro a Gela con il gruppo territoriale del partito. “L’Mpa è nel centrodestra e sosterrà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione”, ha dichiarato Lombardo, sottolineando che Schifani ha già manifestato la volontà di ricandidarsi e che il movimento è disponibile a proseguire il percorso politico al suo fianco. Il leader autonomista non ha tuttavia escluso la possibilità di valutare candidature alternative, precisando che eventuali altre soluzioni dovranno raccogliere un adeguato apprezzamento.

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