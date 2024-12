Lo studio Cimino&Partners riconosciuto quale Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto ambientale e dell’Energia

Condividi

Visualizzazioni 136

Il 5 dicembre 2024, presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, si è svolta la XIVedizione dei Le Fonti Awards, prestigioso evento dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza e delle imprese.

Durante la serata, sono state premiate le realtà imprenditoriali e gli studi legali di eccellenza che si sono distinti per i loro significativi successi nei rispettivi settori. Come si legge nel comunicato ufficiale della serata, per la CATEGORIA SERVIZI & CONSULENZA il riconoscimento come “Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto ambientale e dell’Energia” è andato a Cimino & Partners, studio Palermitano che opera anche a Roma e Milano.

Il riconoscimento ha la seguente motivazione “Per le competenze ed il grado di professionalità acquisito nell’offrire assistenza giudiziale e stragiudiziale rispetto a tematiche connesse alla sostenibilità ambientale ed energetica. Per la continua formazione dei suoi professionisti, capaci di offrire in modo rapido ed efficace soluzioni legali personalizzate sulla base delle esigenze dei propri clienti”.

Si ritiene soddisfatto il fondatore dello studio, l’Avv. Michele Cimino che dichiara “Negli ultimi anni abbiamo investito molto per l’assistenza alle aziende del settore energetico, rappresentando la transizione energetica, e l’economia circolare, il vero tema dei nostri giorni, soprattutto in un territorio come quello siciliano in cui adesso bisognerà seriamente pensare come affrontare la crisi idrica causata proprio dal cambiamento climatico. La transizione non è più rinviabile e spesso le

amministrazioni, che dovrebbero accelerare in tal senso, in realtà la ritardano, a causa della mole di lavoro e dell’assenza di personale”.