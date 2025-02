Lo stadio Esseneto di Agrigento avrà la luce. Risultato prestigioso dell’assessore comunale allo Sport, Gerlando Piparo

Condividi

Lo stadio Esseneto di Agrigento sarà illuminato. Per la prima volta nella storia il progetto è stato finanziato. L’artefice principale è l’assessore comunale allo Sport, Gerlando Piparo.

“Dopo mesi di impegno e interlocuzioni istituzionali, posso finalmente annunciare con grande soddisfazione che il progetto di illuminazione dello Stadio Esseneto diventa realtà – scrive Piparo in una nota – Grazie ai fondi di sviluppo e coesione (FSC) stanziati dal Governo Meloni, Agrigento potrà dotarsi di un impianto moderno, adeguato agli standard richiesti per le competizioni nazionali e all’altezza delle aspettative di atleti e tifosi. Sin dal primo giorno del mio incarico, ho lavorato con determinazione per portare avanti questo intervento, consapevole della sua importanza strategica per la città e per lo sport agrigentino. Nell’ultima riunione in Prefettura, ho ribadito con forza la necessità di accelerare il processo e ho sollecitato direttamente l’Assessore regionale Giusy Savarino affinché il progetto venisse concretizzato nel più breve tempo possibile. Il suo impegno, insieme a quello dell’Assessore regionale Alessandro Aricò, è stato decisivo per ottenere le risorse necessarie e sbloccare questo fondamentale investimento. L’illuminazione dello Stadio Esseneto non è solo un intervento tecnico, ma un passo avanti per il futuro dello sport agrigentino. Significa garantire alla nostra squadra e ai nostri giovani atleti un impianto all’altezza delle loro ambizioni, permettere lo svolgimento di eventi in orario serale e migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’intera struttura.

Voglio esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il Governo nazionale per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra città. Un grazie particolare va agli esponenti politici di Fratelli d’Italia, che hanno sostenuto questa iniziativa con determinazione, permettendoci di ottenere le risorse necessarie. Desidero inoltre ringraziare l’Assessore regionale Giusy Savarino e l’Assessore regionale Alessandro Aricò per il loro fondamentale supporto, così come gli Uffici del Comune di Agrigento, che hanno lavorato con grande professionalità e dedizione per portare avanti questo progetto. Continuerò a impegnarmi con la stessa determinazione affinché Agrigento possa dotarsi di infrastrutture moderne e funzionali, perché credo fortemente nello sport come motore di crescita e aggregazione per la nostra comunità”.