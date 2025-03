Lo “sceriffo” non è gradito. I tifosi dell’Akragas lo cacciano via prima del suo insediamento. Ecco lo striscione

Condividi

Evidentemente i tifosi della curva sud, a cui vanno i nostri migliori auguri e tanti saluti, non hanno tanto fiducia nelle parole dell’ex avvocato agrigentino e pluripregiudicato Giuseppe Arnone.

Non sappiamo nemmeno se un nostro di video di ieri abbia chiarito ulteriormente la questione, ma di certo i contenuti dello striscione sembrano in perfetta sintonia con quanto detto in quel video. Lo striscione è apparso stamattina, prima della gara di oggi, nella curva sud dove regna l’anima del tifo. Sostanzialmente, su una presunta promessa da parte di Arnone relativa ad una dazione di una parte di denaro da percepire nel 2026, nel video siamo stati abbastanza chiari. Quei soldi sono già bloccati da parte di creditori che aspettano da anni il pagamento stabilito da Tribunali.

Tra l’altro lo stesso pluripregiudicato lo ha ammesso candidamente: “Spero di farmi prestare o anticipare i soldi dall’impresa di Lillo Sodano, per poi magari magari restituirli (??????????????????????????????????) nel 2026.

E comunque, nell’uno o nell’altro caso, i tifosi biancazzurri, irriducibili arieti, sembra che abbiano le idee abbastanza chiare.