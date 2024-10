Lo chef dal cuore d’oro Filippo Cogliandro e la cena solidale con i ragazzi dell’Arca onlus

Condividi

Visualizzazioni 92

Lo chef dal cuore d’oro, così come è stato definito il calabrese Filippo Cogliandro dalla giornalista Food&Beverage Irene Catarella presente all’evento, si è recato a Cammarata, in provincia di Agrigento, per realizzare una cena solidale servita dai ragazzi speciali dell’ADS L’Arca Onlus nel Ristorante Filici di Paolino Scibetta. E proprio parlando con Irene Catarella lo chef Cogliandro ha ribadito come la cucina, capace di mettere insieme le persone, accomodandole a tavola e permettendo il dialogo, tanto che attorno a una tavola si sono decisi i destini del mondo, possa e debba essere al servizio del sociale e della solidarietà.

Lo Chef Cogliandro ha sempre dimostrato con i fatti questa sua affermazione, infatti, è già ideatore dei pranzi solidali a Reggio Calabria dove ha aperto le porte del suo ristorante L’A Gourmet L’Accademia ai bisognosi della città accogliendoli nel bellissimo salone dei lampadari che si affaccia su Corso Garibaldi, la via più importante della città, donando loro non solo un pasto di eccellenza, ma anche la dignità di esseri umani, facendoli sentire come tutte le persone che si possono permettere di recarsi a godere una cena gourmet. Lorena Bianchetti lo ha invitato alla trasmissione A Sua Immagine affinché raccontasse questa esperienza a tutta Italia. Lo Chef Cogliandro ha, inoltre, accolto nel proprio ristorante alcuni ragazzi del Gambia, Abdou, Salihu, Saikou, Kaoussou e Yankuba, arrivati con i barconi dall’Africa che sono i suoi migliori collaboratori in cucina e in sala. Cogliandro è anche definito lo “chef della legalità” perché, come suo padre Demetrio gambizzato dalla malavita, si è opposto al pizzo.

Alla cena solidale organizzata dall’ADS L’Arca Onlus, che si occupa dei ragazzi eccezionalmente abili, e dalla Cooperativa Santa Maria di Gesù, sul cui sito solidale www.sicanisolidaleshop.com si possono trovare tanti prodotti a km 0 e le ceramiche realizzate dagli stessi ragazzi dell’Arca, c’è stata un incredibile partecipazione di persone che hanno degustato i piatti creati dallo chef Cogliandro, rigorosamente a base di pesce, serviti dai bravissimi ragazzi dell’Arca, diretti dal personale dei Filici e dai volontari sempre accanto a loro. Gli ospiti sono rimasti colpiti dalla gioia e dal puntuale servizio dei ragazzi dell’Arca, Maria Castiglione, Giuseppe Coniglio, Valeria Di Piazza, Antonino La Mendola, Maria Carmela Lo Re, Rosalinda Lo Scrudato, Roberta Lupo, Enzo Pizzuto, Domenico Russotto, Tonino Russotto, Rosolino Scrudato, grandi protagonisti della serata insieme allo chef Cogliandro. I proventi della cena sono stati devoluti alla Casa di Stefy, il Centro diurno in cui i ragazzi eccezionali dell’Arca onlus possono svolgere tante attività di laboratorio, che li porta a realizzare ceramiche originali e bomboniere, trascorrendo in modo proficuo le loro giornate.