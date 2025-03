Lo attende sotto casa e gli spara

Condividi

E’ stato anche un video registrato da sistemi di sorveglianza a consentire ai Carabinieri di identificare e arrestare l’uomo, un 30enne, che lunedì scorso a Vittoria, in provincia di Ragusa, ha sparato e ha ferito a colpi di pistola un 28enne, tra le via Milano e Adua. L’attentatore è giunto sotto casa della vittima a bordo di una Fiat Panda. Gli ha sparato un primo colpo di pistola, e poi, inseguendolo a piedi, altri colpi. Lo ha ferito alle braccia. In ospedale è stato operato. Non è in pericolo di vita. Il movente sarebbe passionale.