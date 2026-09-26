Litiga con la moglie e la minaccia davanti ai figli: scatta il “Codice rosso”, denunciato 40enne

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Un quarantenne di Campobello di Licata è stato denunciato dai carabinieri dopo una violenta lite familiare durante la quale avrebbe minacciato di morte la moglie, alla presenza dei figli piccoli.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti rapidamente nell’abitazione e hanno provveduto a mettere in sicurezza la donna e i bambini. Considerata la situazione, è stato immediatamente attivato il “Codice rosso”, la procedura prevista per garantire una tutela più rapida alle persone vittime di violenza domestica e di genere.

Madre e figli sono stati trasferiti in una località protetta, mentre nei confronti del quarantenne è scattata una denuncia a piede libero. All’origine della lite, secondo quanto emerso, ci sarebbero stati motivi di poco conto.