Lite tra fidanzati finisce con un furto: denunciato un quarantenne a Canicattì

Una discussione di coppia è degenerata in un episodio di furto in strada, nel pieno centro di Canicattì. È accaduto nei pressi di corso Umberto I, dove un quarantenne operaio del posto è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo aver sottratto la borsa alla fidanzata, una venticinquenne disoccupata.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero iniziato a litigare animatamente in strada. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati agli spintoni, finché l’uomo, in preda alla rabbia, ha afferrato la borsa che la giovane teneva tra le mani, fuggendo via con all’interno circa cinquecento euro.

La ragazza ha tentato invano di riprendersi l’accessorio, poi ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti, intervenuti poco dopo, sono riusciti a rintracciare l’operaio e a denunciarlo per furto.

L’episodio ha destato sorpresa tra i passanti e nel quartiere, trasformando una lite sentimentale in un caso di cronaca.