Lite per la viabilità degenera a Siculiana Marina: coppia aggredita davanti ai familiari

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Momenti di forte tensione a Siculiana Marina, dove una coppia sarebbe stata vittima di una violenta aggressione al termine di una discussione nata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi legati alla circolazione stradale.

I due coniugi si trovavano insieme al figlio e alla madre della donna quando sarebbero stati avvicinati da due persone. La donna, in stato di gravidanza, ha raccontato l’accaduto attraverso un post pubblicato sui social network, sostenendo di essere stata colpita al volto e spinta a terra. Anche il marito, affetto da disabilità, sarebbe stato aggredito con pugni e scaraventato sul suolo.

Nel suo racconto la donna riferisce inoltre di aver subito, insieme ai familiari, pesanti intimidazioni e minacce di morte durante l’episodio.

La vicenda ha suscitato indignazione nella comunità locale. Il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, ha espresso pubblicamente vicinanza alle persone coinvolte, condannando con fermezza ogni forma di violenza. Il primo cittadino ha sottolineato come simili episodi siano incompatibili con i valori di rispetto e convivenza che caratterizzano il territorio.

Zambito ha inoltre annunciato l’intenzione di incontrare personalmente la famiglia e ha manifestato piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.