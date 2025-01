Lite e spari a Favara: cinque imputati in pendenza di giudizio

Condividi

Visualizzazioni 73

Il pubblico ministero di Agrigento, Maria Cifalinò, ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di cinque imputati di essere stati coinvolti in una rissa e in una sparatoria a Favara, il 28 marzo del 2023, insorta a seguito dell’uccisione di un gatto investito innanzi alle loro abitazioni. Si tratta di Nicolò Presti, 45 anni, i fratelli Giovanni, Salvatore e Giuseppe Scarabeo, di 30, 36 e 37 anni, e Pietro Amato, 42 anni. Nicolò Presti, in particolare, avrebbe sparato contro Giovanni Scarabeo ferendolo ad una mano. La pistola utilizzata non è mai stata ritrovata.