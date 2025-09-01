Lite e pistolettate: feriti due ventenni

Condividi

In provincia di Catania, a Paternò, in periferia, una lite è degenerata a colpi di pistola, che hanno ferito due uomini, di 20 e 26 anni. Il 20enne si è presentato all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso, ferito da colpi di arma da fuoco e operato d’urgenza a causa di diverse lesioni interne gravi. Adesso è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. L’altro è stato trasportato al presidio Santissimo Salvatore di Paternò. Sull’episodio indagano i carabinieri di Catania e di Paternò.