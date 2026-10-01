Lions Club Enna, energia rinnovabile e solidarietà al centro di un incontro

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Le Comunità Energetiche Rinnovabili non sono soltanto uno strumento per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, ma possono diventare una concreta leva di sviluppo per le comunità, mettendo insieme tutela dell’ambiente, sostenibilità, risparmio energetico, valorizzazione delle risorse locali e partecipazione dei cittadini.

È questo il filo conduttore dell’incontro promosso dal Lions Club di Enna, nel corso del quale l’assessore regionale Francesco Colianni ha sottolineato l’importanza di una sempre maggiore diffusione delle CER in Sicilia, manifestando la propria disponibilità ad avviare una collaborazione istituzionale tra l’Assessorato regionale e il Distretto Lions Sicilia 108 YB.

L’obiettivo è quello di costruire iniziative comuni capaci di promuovere la conoscenza delle energie rinnovabili e delle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche, favorendo una partecipazione sempre più consapevole dei territori.

L’apertura dell’assessore Colianni è stata accolta con favore dal governatore del Distretto Lions Sicilia 108 YB, Giuseppe Walter Buscema, intervenuto telefonicamente durante la serata. Il governatore ha rivolto gli auguri alla Presidente e a tutti i soci per il nuovo anno sociale e ha ringraziato pubblicamente l’assessore per la sua presenza e per la disponibilità a collaborare con il mondo Lions.

Nel corso del confronto è stato affrontato anche uno degli aspetti sociali più delicati della transizione energetica: la povertà energetica.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, infatti, possono permettere non solo di condividere l’energia prodotta da fonti pulite, ma anche di destinare parte del valore economico generato a iniziative di interesse sociale. Un’opportunità che potrebbe tradursi in forme concrete di sostegno alle famiglie e alle persone che vivono condizioni di maggiore fragilità.

È proprio su questo terreno che il Lions intende rafforzare il proprio impegno: diffondere la cultura delle CER, promuovere la condivisione dell’energia e fare in modo che i benefici della transizione energetica possano raggiungere anche le fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione agli ultimi e alle persone maggiormente in difficoltà.

L’incontro di Enna ha messo attorno allo stesso tavolo competenze e sensibilità diverse: il Lions Club di Enna, promotore dell’iniziativa attraverso la propria Presidente; il coordinamento sul tema delle energie rinnovabili affidato all’ingegner Furioso; le competenze tecniche dell’ingegner Viavattene; e l’istituzione regionale rappresentata dall’assessore Colianni.

Da Enna emerge dunque una prospettiva di collaborazione che punta a coniugare energia, ambiente, innovazione e solidarietà. Le Comunità Energetiche Rinnovabili possono diventare, in questa visione, uno strumento di crescita dei territori siciliani, ma anche un’occasione concreta per trasformare il risparmio e la produzione energetica in nuove opportunità di inclusione sociale.

A promuovere e sostenere il percorso è la Presidente del Lions Club di Enna, protagonista dell’iniziativa e impegnata a fare della collaborazione tra istituzioni, tecnici e mondo associativo un punto di partenza per nuove azioni a favore della comunità.